Otávio Fakhoury, empresário que teria financiado fake news na pandemia, é condenado a indenizar Randolfe por dano moral

247 - O empresário bolsonarista Otávio Oscar Fakhoury foi condenado a indenizar o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) por danos morais decorrentes de uma publicação realizada numa rede social, em junho de 2021. A decisão, da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, narra que foi excedido o direito “à livre manifestação do pensamento, violando a honra do autor”.

Fakhoury, conforme apurou a CPI da Pandemia, financiou o Instituto Força Brasil. A entidade - apontaram as investigações da CPI - fez negociações paralelas de vacinas contra a Covid-19 e disseminou notícias falsas sobre a crise sanitária.

A decisão judicial ocorreu em segunda instância e determina a indenização de R$ 14 mil. Para Randolfe, essa foi mais uma demonstração da necessidade de combater tentativas de manipular o brasileiro com informações falsas.

“Os grupos bolsonaristas tentam distorcer o contexto de liberdade de expressão e usá-lo para promover o ódio e o negacionismo. Hoje, mais do que nunca, precisamos agir diante da escalada dessas redes mentirosas”, destacou.

