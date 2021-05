Pacheco cancela reunião com Lula após avisar Bolsonaro sobre encontro

Reunião que o ex-presidente Lula teria com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde desta quinta-feira (6) foi cancelada. Mais cedo, Pacheco teria avisado a Jair Bolsonaro sobre o encontro e este teria dito a interlocutores que o presidente do Senado iria "se prejudicar” caso participasse do compromisso edit

247 - A reunião que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na tarde desta quinta-feira (6) foi cancelada. Segundo a assessoria do ex-presidente Lula, o cancelamento se deve a uma incompatibilidade de agenda, uma vez que ele teria encontros com diversos embaixadores. A assessoria de Pacheco disse que a reunião estava apenas “pré-marcada”, sem confirmação de que seria realizada.

De acordo com o jornal O Globo, Pacheco teria avisado a Jair Bolsonaro que a conversa com o ex-presidente seria “institucional” e que Lula seria recebido como “chefe de um poder”. Em resposta, Bolsonaro teria dito a interlocutores que o presidente do iria "se prejudicar” caso participasse da reunião.

Lula está em Brasília desde a segunda-feira (3). Na capital federal, o ex-presidente vem mantendo encontro com políticos e autoridades visando acordos para a eleição do próximo ano. Nesta direção, o ex-presidente já se encontrou com os deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ), para discutir o pleito estadual de 2022 no Rio de Janeiro.

Ao longo da semana, Lula também recebeu o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jader Barbalho (MDB-PA).

