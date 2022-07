Pacheco diz a senadores que abrirá CPI do MEC e outras três

Há pedidos para criação de CPIs sobre obras paradas do MEC de governos anteriores, sobre a atuação do narcotráfico no Norte e Nordeste do país e sobre ONGs na Amazônia edit

247 - Em reunião com líderes na manhã desta terça-feira (5), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que fará a leitura do requerimento para criação da CPI do MEC, que visa investigar um possível esquema de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação comandado pelo ex-ministro Milton Ribeiro com ajuda de pastores.

Pacheco afirmou que abrirá também outras três CPIs. O objetivo do presidente do Senado é se equilibrar e agradar tanto o governo quanto a oposição.

Há na fila pedidos para criação de CPIs sobre obras paradas do MEC de governos anteriores, sobre a atuação do narcotráfico no Norte e Nordeste do país e sobre ONGs na Amazônia.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Pacheco disse aos senadores que "o que determinará o funcionamento das CPIs serão as indicações dos líderes".

Pacheco garantiu a Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que faria a leitura do requerimento da CPI do MEC ainda nesta terça-feira (5), mas não há sessão agendada. Ainda não se sabe se o presidente do Senado abrirá uma sessão da Casa somente para fazer a leitura ou aguardará a sessão de quarta-feira (6). Os membros da comissão só são indicados após a leitura.

De acordo com a reportagem, há alguns nomes pré-definidos para compor o colegiado: Marcelo Castro (MDB), Renan Calheiros (MDB), Jorge Kajuru (Podemos), Alessandro Vieira (PSDB), Carlos Fávaro (PSD), Daniela Ribeiro (PSD), Randolfe Rodrigues e Jean Paul Prates (PT) ou Humberto Costa (PT) ou Fabiano Contarato (PT).

