Pacheco vai até Aras para cobrá-lo por providências contra terroristas bolsonaristas

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) entregou nesta sexta-feira (13) ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma representação com informações sobre terroristas que invadiram o Congresso Nacional no último domingo (8), cobrando punição oas bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o documento, que é sigiloso, pede a abertura de ação contra 38 invasores. Além de dados dos criminosos, a peça contém sugestões, elaboradas pela Advocacia-Geral do Senado, de punições e reparação dos prejuízos causados pela minoria bolsonarista radical.

Pacheco sugere, inclusive, o sequestro de bens e bloqueios de ativos dos terroristas para custear a restauração dos danos provocados pelos criminosos.

O PGR informou que a representação será apresentada até o dia 17/01. Caberá a Aras decidir se o sigilo do documento será ou não mantido.

