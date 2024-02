Paim cobra aprovação de PL na Câmara que veda ações preconceituosas de agentes públicos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Paulo Paim destacou em suas redes a importância da aprovação imediata do PL 5231/2020, que veda a conduta de agente público ou profissional de segurança privada fundada em preconceito de qualquer natureza, notadamente de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. O texto já foi analisado pelo Senado.

“A Câmara não pode se omitir. É urgente a aprovação do projeto que trata da abordagem policial (PL 5231/2020), já aprovado pelo Senado. Chega de abordagens truculentas, racistas, homofóbicas, discriminatórias e preconceituosas, veemente ataque aos direitos humanos e à vida”, disse.

continua após o anúncio

Volto a insistir: a Câmara não pode se omitir. É urgente a aprovação do projeto que trata da abordagem policial (PL 5231/2020), já aprovado pelo Senado. Chega de abordagens truculentas, racistas, homofóbicas, discriminatórias e preconceituosas, veemente ataque aos direitos… — Senador Paulo Paim (@paulopaim) February 18, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: