Palácio do Planalto impõe sigilo de 100 anos a exames de anticorpos de Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Palácio do Planalto impôs sigilo de até 100 anos aos exames de anticorpos de Covid-19 feitos por Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, a Presidência afirmou que a disseminação desses dados violaria "intimidade, vida privada, honra e imagem" de Bolsonaro.

Sem evidência científica, ele afirma que não se vacinará porque os resultados dos testes apontam uma taxa de imunoglobulina suficiente para protegê-lo contra o coronavírus.

A Lei de Acesso à Informação (LAI) proíbe que essas restrições sejam feitas com o objetivo de prejudicar uma apuração de irregularidades.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE