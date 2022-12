Palcos do Festival do Futuro, na posse de Lula, homenageiam Gal e Elza, e prometem acessibilidade

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A organização dos shows programados para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro, executa ações para assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs) à festa. Dois palcos estão em montagem para o chamado Festival do Futuro, o Palco Elza Soares e o Palco Gal Costa – tributo a duas das maiores vozes da música brasileira que morreram em janeiro e novembro de 2022.

Próximo a cada palco haverá espaço para acomodar 100 PCDs e acompanhantes. Além disso, o planejamento prevê: intérprete de Libras para pessoas surdas, área PCD com acesso de acompanhante, equipe de acessibilidade para dar assistência às pessoas com deficiência, placas de sinalização, abafadores de ruído para pessoas com sensibilidade auditiva, além de banheiros acessíveis e próximos à área PCD.

De acordo com o site oficial de Lula, um dos organizadores das ações de acessibilidade para os shows da posse é o influenciador de inclusão Ivan Baron. Com mais de 340 mil seguidores no Instagram, o potiguar Baron é autor de um Guia Anticapacitista. O e-book é voltado para orientar pessoas sobre boas práticas de inclusão e visibilidade de pessoas com deficiência, inclusive LGBTQI+, com conteúdos que levam o mesmo estilo bem-humorado e acolhedor de suas postagens.

“O futuro vai ser acessível. Junto com a ONG Vale PCD, estarei coordenando a equipe de acessibilidade do Festival do Futuro, evento musical que marca a posse do presidente Lula. É um governo novo, com compromisso de incluir o máximo de pessoas com deficiência possível”, diz Ivan Baron em seu Instagram. “A posse do presidente Lula será inesquecível.”

O trabalho inclui suporte com consultoria, divulgação nas redes, suporte na área PCD, treinamento de equipe, fornecimento de recursos (como abafadores) e vistoria no espaço do evento.

Segurança, caravanas e comunicação

A organização da festa da posse de Lula em 1º de janeiro recebe até esta terça-feira (20) o cadastramento de caravanas que se organizam para a ida a Brasília. O objetivo é mapear a procedência dos coletivos e ajudar tanto no planejamento do local da festa quanto das medidas de segurança, que prevê a atuação de 700 escalados para atuar. O esquema de segurança que deve abranger toda a região da Esplanada e o setor de hotéis.

“Essa é uma festa da democracia, nós temos o direito e o dever de ocupar as ruas. O direito de saborear a cultura e a festa que está sendo organizada aqui. Então não deixem de vir. O que eu posso dizer é que todas as forças estão trabalhando para enfrentar os bolsonaristas, para garantir que não haja impunidade caso haja algum ato (ocorra). E todo aparato tecnológico, de inteligência, está sendo reforçado nesse sentido”, afirmou o policial rodoviário federal Fabrício Rosa, fundador e coordenador do movimento Policiais Antifascistas e integrante do setorial de segurança pública do PT.

Rosa faz parte da comissão que foi montada entre partidos e movimentos sociais para garantir a segurança das caravanas. Segundo o policial, a estratégia de segurança envolverá as diferentes forças da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e policiais militares. Ouça a mensagem de Fabrício Rosa.

Além do cadastro de caravanas, a organização orienta o público que vai à posse a se cadastrar em grupos de WhatsApp para assegurar o acesso a informações.

A produção da festa criou também um site para recebimento de doações de recursos on-line para ajudar a custear parte das despesas. As doações podem ser de R$ 13 a R$ 1.064, através de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

