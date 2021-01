"Papel de Rodrigo Maia no golpe complica apoio a Baleia Rossi", diz Breno Altman

"Como justificar aliança para eleger o presidente da Câmara com um sedicioso desse naipe, em favor de outro cúmplice, Baleia Rossi?", questiona edit

"As informações de Eduardo Cunha sobre a participação de Rodrigo Maia no golpe de 2016 vão deixando o PT e outros partidos de esquerda em saia justa. Como justificar aliança para eleger o presidente da Câmara com um sedicioso desse naipe, em favor de outro cúmplice, Baleia Rossi?", questiona o jornalista Breno Altman.

