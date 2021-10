Papuda: presos denunciam torturas de policiais penais: "socorro, estão nos matando aos poucos"

Entre os abusos estão, apanhar com a própria sandália, ficar de joelhos para ser golpeado, tortura, tapas, socos, chutes, espancamento, compartilhamento obrigatório de máquina de cortar cabelo entre todos, submissão à ilegalidade, detentos serem obrigados a cortar as unhas dos pés de outros detentos com os dentes, punição coletiva, entre outros absurdos edit

247 - Presos do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, escreveram cartas para denunciar tortura, agressões de autoridades e punições coletivas dentro do presídio. Os textos foram entregues para parentes, que repassaram a advogados e para duas comissões de direitos humanos do Distrito Federal.

As cartas foram divulgadas pelo G1 e relatam abusos contra detentos da Penitenciária do Distrito Federal I (PDF-I), onde ficam os condenados, e por detentos do Centro de Detenção Provisória (CDP-I), que abriga os que aguardam julgamento ou podem recorrer.

"Socorro! Socorro! Eles estão nos matando aos poucos, espancando, torturando, deixando a gente com fome, com sede. Peço isto pois não estamos aguentando mais tanta falta de humanidade", diz uma das cartas.

Os detentos denunciaram socos, chutes e chineladas por parte dos policiais penais. "Por diversas vezes nos deixam no sol quente, só de cueca e com a bunda no chão, sendo maltratados e hostilizados", diz trecho da carta.

Entre os abusos estão, apanhar com a própria sandália, ficar de joelhos para ser golpeado, tortura, tapas, socos, chutes, espancamento, compartilhamento obrigatório de máquina de cortar cabelo entre todos, submissão à ilegalidade, detentos serem obrigados a cortar as unhas dos pés de outros detentos com os dentes, punição coletiva, entre outros absurdos.

