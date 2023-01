Para atrapalhar Lula, aliados de Bolsonaro trancaram até a porta do gabinete presidencial

Apoie o 247

ICL

247 - Uma das equipes responsáveis por preparar o Palácio do Planalto para a cerimônia de posse, a subida da rampa e o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve que chamar um chaveiro para abrir a porta do gabinete presidencial.

“A porta estava trancada. E um chaveiro precisou ser chamado para que conseguissem entrar”, diz a jornalista Natuza Nery, no G1. “A situação mostra o grau de hostilidade do governo Bolsonaro com a nova gestão”, completa a colunista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.