Para bater de frente com Barra Torres, Bolsonaro quer indicar médico pró-cloroquina à Anvisa

Apoie o 247

ICL

247 - Diante dos desgastes na relação entre Jair Bolsonaro (PL) e o diretor presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres - relação que praticamente inexiste atualmente - o chefe do governo federal planeja indicar um médico negacionista para integrar a direção do órgão. As informações são da Folha de S. Paulo.

Ficará vago em julho um cargo de diretor, e Bolsonaro quer na agência alguém com perfil alinhado ao governo e negacionista, como Hélio Angotti, médico pró-cloroquina que comanda atualmente a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

A proposta agradou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que quer afastar Angotti da pasta sem ter que entrar em atritos com o médico.

PUBLICIDADE

O plano, porém, tem obstáculos. As indicações à Anvisa precisam passar pela aprovação do Senado Federal. Angotti tem resistência por parte de partidos do Centrão e certamente por legendas da esquerda. A avaliação é de que são pequenas as chances do médico chegar à agência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE