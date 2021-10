Para blindar Bolsonaro, Centrão estaria articulando mandato vitalício no Senado

Apoie o 247

247 - Líderes do Centrão estariam articulando uma blindagem a Jair Bolsonaro depois de 2022. A ideia seria criar o cargo de senador vitalício, ocupado por ex-presidentes da República, para dar imunidade parlamentar ao ex-capitão em caso de não reeleição. A informação foi publicada no podcast Papo de Política, do portal G1, nesta sexta-feira 29.

Parlamentares estariam trabalhando para apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) criando o novo cargo. A cadeira não teria poder de voto nem remuneração.

