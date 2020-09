Pazuello nomeia veterinário para dirigir programa nacional de vacinas

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou um veterinário - sic - para comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do ministério, responsável pelo programa nacional de vacinas do país edit

247 - O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, designou um veterinário para o posto máximo do programa nacional de vacinas. Laurício Monteiro Cruz, nomeado na sexta-feira, 28, é médico veterinário formado no Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste, em Goiás, e tem também mestrado em prevenção e controle de doenças em animais pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília.

A reportagem do portal Terra destaca que “de acordo com seu currículo, disponível na Internet, estava lotado na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde do Governo do Distrito Federal, especializado no controle de leishmaniose.”

A matéria ainda informa que “o departamento que será comandado por Cruz é o responsável pela organização do calendário de vacinas do país, as campanhas nacionais e a distribuição dos medicamentos aos Estados, assim como por acompanhar a cobertura vacinal.”

