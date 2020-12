Pazuello será demitido quando começar vacinação contra Covid, diz colunista

Fórum - O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, parece estar com os dias contados no comando da pasta. O governo do presidente Jair Bolsonaro já teria decido pela demissão do ministro, que deve acontecer logo que a vacinação contra a Covid-19 tenha início.

“O general Eduardo Pazuello sairá do governo em breve. O governo só está aguardando o que ele chama de ‘melhor momento’ para o general não sair tão em baixa. O momento deve ser o início da vacinação”, afirmou a jornalista Thaís Oyama na rádio Jovem Pan.

[...]

Para o lugar de Pazuello é cotado o deputado federal Ricardo Barros (PP-PI). Barros comandou a pasta no governo de Michel Temer e atualmente ocupa a função de líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais