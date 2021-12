PCdoB lança pré-candidaturas de João Vicente Goulart ao governo do DF e de Ana Prestes ao Senado

Apoie o 247

ICL

Do PCdoB - O Comitê Regional do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, reunido de forma virtual neste sábado (18), decidiu promover o lançamento do nome de seu atual presidente, João Vicente Goulart, como pré-candidato ao governo do DF; e o nome de sua dirigente Ana Prestes, como pré-candidata ao Senado Federal.

João Vicente foi candidato a Presidente da República em 2018, já exerceu o mandato de deputado estadual pelo PDT do Rio Grande do Sul, é filósofo e escritor, filho do ex-presidente João Goulart, último presidente constitucional antes do golpe de 1964, e ex-vice-presidente da gestão JK, que construiu Brasília.

Ana Prestes é cientista política, professora universitária, ex-secretária de Educação de Contagem-MG e neta do comunista histórico, Luíz Carlos Prestes.

PUBLICIDADE

Segundo a decisão do partido, “os nomes apresentados, além de larga experiência política, inclusive administrativa e representam a união do trabalhismo histórico e da luta dos comunistas no Brasil que deram muitas e reconhecidas contribuições ao desenvolvimento econômico e social do país”.

O PCdoB assinala, ainda, que “o lançamento dos nomes de João Vicente Goulart e Ana Prestes representa uma contribuição à construção de uma ampla frente eleitoral em Brasília que seja capaz de enfrentar e derrotar a tragédia bolsonarista no Distrito Federal, sempre em busca de uma forte aliança com as forças progressistas locais que tem compromisso com a democracia e um programa desenvolvimentista e socialmente justo, voltado para toda a nossa população”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE