PDT lançará ex-jogadora Leila Barros ao governo do Distrito Federal

247 - O PDT, presidido nacionalmente por Carlos Lupi e com o ex-ministro Ciro Gomes como pré-candidato ao Planalto, confirmou que, na próxima semana, oficializará a pré-candidatura da senadora Leila Barros ao governo do Distrito Federal. Ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, a senadora foi eleita pelo PSB e passou pelo Cidadania antes de se filiar, recentemente, ao PDT.

De acordo com o site O Antagonista, a cerimônia será na segunda-feira (18), com as presenças de Lupi e Ciro.

Os outros dois senadores pelo Distrito Federal - Reguffe (União Brasil) e Izalci Lucas (PSDB) - são pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, atualmente ocupado por Ibaneis Rocha (MDB), que buscará a reeleição.

