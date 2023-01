Pedro Serrano pede afastamento do governador DF e nomeação de interventor pelo presidente Lula

Apoie o 247

247 - O jurista Pedro Serrano defendeu pelo Twitter neste domingo (8) o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a nomeação de um interventor pelo presidente Lula (PT).

"A medida constitucional para conter os ataques aos Poderes da República é a intervenção federal no DF, com o afastamento do governador e nomeação de um interventor pelo Presidente da República", escreveu Serrano no Twitter.

Bolsonaristas golpistas conseguiram invadir com facilidade as sedes dos Três Poderes. Até o fechamento desta reportagem, as forças de segurança já haviam conseguido retomar o controle sobre o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e tentavam expulsar os terroristas que tomaram o Palácio do Planalto.

