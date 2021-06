Pelo segundo ano, Congresso Nacional é iluminado com as cores do #OrgulhoLGBT

247 - Pelo segundo ano consecutivo, o Congresso Nacional foi iluminado com as cores da bandeira LGBT para homenagear o dia do Orgulho LGBT. Faz parte de uma ampla campanha em defesa dos direitos da população LGBT, que chegou até mesmo nos times de futebol.

A vereadora paulistana e transexual Erika Hilton (PSOL) comentou as iluminações no Congresso e disse que “agora precisa se abrir também para nossas pautas, historicamente negligenciadas pelos legisladores”.

“Queiram eles ou não, essa história vai mudar. Vamos chegar de bonde ocupando”, afirmou no Twitter.

