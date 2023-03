Pequeno grupo à espera de Bolsonaro dá “show de horror” em aeroporto: “Deus, Pátria, Família e Liberdade"

Apoie o 247

247 - Pequeno, mas barulhento. Um grupo ocupou um vão do aeroporto de Brasília, cantando diversas canções em referência a Jair Bolsonaro, à espera do líder extremista, que retornou ao Brasil nesta quinta-feira (30), com contas a prestar à Justiça.

O jornalista Ricardo Noblat informou em suas redes sociais que, no entanto, a expectativa era de que a recepção tivesse maior prestígio. “Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de cem pessoas foram até o aeroporto de Brasília aguardar a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. O número é menor que a quantidade de policiais destacados para fazer a segurança no local”.

Para quem estava com saudade dos "patriotas" cantando o Hino Nacional. pic.twitter.com/qYrimmOTz5 — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) March 30, 2023

