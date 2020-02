"Pergunta para quem falou isso", diz Bolsonaro sobre insulto de Guedes às empregadas domésticas

247 - Jair Bolsonaro foi questionado nesta quinta-feira, 13, sobre as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu a alta recorde do dólar dizendo que quando a moeda estava mais barata empregada doméstica estava indo para a Disney, “uma festa danada”.

"Pergunta para quem falou isso, eu respondo pelos meus atos", respondeu Bolsonaro, se isentando de qualquer responsabilidade sobre a declaração preconcetuosa de Paulo Guedes. Ele disse ainda que, "como cidadão" considera o valor atual do dólar "um pouquinho alto".