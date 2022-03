Peritos do INSS entram em greve nesta quarta

Apoie o 247

247 - Os cerca de 3.500 médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entram em greve em todo o país a partir desta quarta-feira (30). Peritos e trabalhadores administrativos querem um reajuste de 19,9% para repor as perdas inflacionárias, além de abertura de concurso público e melhora na carreira.

De acordo com Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos), o "governo até agora não tomou uma atitude em relação à categoria, já insatisfeita há mais de um ano, desde que fomos forçados a voltar a trabalhar, em setembro de 2020, quando ainda não tinha nem vacina". O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Apesar da greve, há locais em que pode haver atendimento da perícia médica normalmente, cumprindo os agendamentos. "Pode ter segurado marcado que o médico não entrou em greve e pode ter quem não será atendimento", afirmou.

