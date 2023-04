PF adia depoimento de Anderson Torres após pedido da defesa do ex-ministro de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) decidiu atender ao pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e adiou o depoimento previsto para esta segunda-feira (24). A defesa de Torres pediu o adiamento alegando "piora" no estado emocional do ex-ministro. A oitiva de Torres ocorreria no âmbito das investigações sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as eleições de 2022. As informações são do G1.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, “uma psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF atestou a impossibilidade de o ex-ministro da Justiça de ‘comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas durante uma semana’”.

Até o momento, a Polícia Federal não definiu uma nova data para o depoimento de Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado o depoimento na última quinta-feira (20), após um pedido da própria PF.

Torres encontra-se preso desde o dia 14 de janeiro por suposta omissão nos atos golpistas de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Recentemente, o Ministério Público Federal recomendou que ele fosse posto em liberdade e cumprisse medidas cautelares, mas Moraes decidiu mantê-lo preso.

