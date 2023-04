PF convoca ex-chefe da Receita e ajudante de ordens de Bolsonaro para darem novos depoimentos no escândalo das joias

Os primeiros depoimentos de Júlio César Vieira Gomes e do coronel Mauro Cid apontaram que Bolsonaro tinha conhecimento das joias edit

247 - A Polícia Federal (PF) convocou duas pessoas para depor no inquérito sobre as joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita: Júlio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta sexta-feira (28) pelo blog da Julia Duailibi.

Os primeiros depoimentos de Vieira Gomes e Cid apontaram que Bolsonaro tinha conhecimento das joias. O ex-chefe da Receita disse à PF que soube dos itens em uma reunião com o ex-ocupante do Planalto em 2022. O coronel Cid também afirmou ter sido informado sobre o presente saudita por Bolsonaro.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos pacotes tinha joias avaliadas em cerca de R$ 16,5 milhões. Iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em outro pacote eram produtos estimados em cerca de R$ 400 mil. Em um terceiro conjunto estavam materiais estimados em R$ 500 mil.

