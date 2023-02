PF devolve à Câmara bola autografada por Neymar que foi furtada durante invasão bolsonarista de 8 de janeiro

Objeto estava na casa do bolsonarista Nelson Ribeiro Fonseca Junior, em Sorocaba, a quase mil quilômetros da capital federal edit

247 - A Polícia Federal (PF) devolveu à Câmara dos Deputados a bola autografada pelo jogador Neymar que havia sido roubada durante os atentados terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro, informa o portal Exame.

O objeto ficou desaparecido por 20 dias, até que foi encontrado no município de Sorocaba (SP), a quase mil quilômetros da capital federal. A bola estava na casa do bolsonarista Nelson Ribeiro Fonseca Junior, 31, que confessou tê-la furtado durante a invasão à Câmara. A confissão ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

Ribeiro, junto com a bola, foi levado à delegacia de polícia local para prestar depoimento. O objeto passou por perícia e retornou à Câmara nesta quinta-feira (9)

"A bola foi um presente da delegação de jogadores do Santos Futebol Clube ao ex-deputado e ex-presidente da Câmara Marco Maia (PT-RS), durante sessão solene em comemoração ao centenário do clube, realizada em 10 de abril de 2012", lembra o Exame. O objeto costumava ficar exposto no Salão Verde da Casa.

