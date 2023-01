PF divulga nota sobre terroristas presos em Brasília

'Os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal', disse a Polícia Federal edit

247 - A Polícia Federal disse nesta terça-feira (10) que a Polícia Militar do Distrito Federal conduziu mais de 1.500 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do último domingo (8) para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF, após determinação do Supremo Tribunal Federal.

"No local, os detidos estão sendo submetidos aos procedimentos de polícia judiciária. Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional", disse a PF.

De acordo com a corparação, "os procedimentos estão sendo acompanhados, ininterruptamente, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do DF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defensoria Pública da União".

"Todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário".

