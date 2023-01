PF indiciará cerca de 1.000 bolsonaristas; golpistas serão levados ao presídio da Papuda

Apoie o 247

247 — A Polícia Federal vai indicar os bolsonaristas golpistas presos na noite deste domingo, 8, em Brasília, após invadirem e vandalizarem as sedes dos Três Poderes. Segundo a Folha de S.Paulo , cerca de 1.000 bolsonaristas serão levados para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), aproximadamente 1.500 pessoas já foram detidas.

Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta segunda-feira, 9, a PM do Distrito Federal e o Exército conduziram o esvaziamento da área do quartel-general do Exército em Brasília. Os bolsonaristas foram conduzidos para o ginásio da PF .

