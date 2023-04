PF ouve neste domingo militares do GSI filmados no Planalto no dia 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) interrogará neste domingo (23) os funcionários do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que estavam presentes no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, informa o Estado de S. Paulo. A determinação veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como parte da investigação sobre o envolvimento de autoridades nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes.

Em uma ordem emitida na sexta-feira (21), Moraes exigiu que a PF ouvisse todos os funcionários do GSI identificados nas imagens das câmeras de segurança do Planalto em até 48 horas.

Na sexta, a Polícia Federal interrogou o ex-chefe do GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, que negou qualquer envolvimento com os radicais. Ele afirmou que estava lidando com uma "crise de gestão" e que não tinha os recursos necessários para prender os vândalos sozinho. Segundo ele, houve um "apagão" no sistema de inteligência que resultou em falta de informações cruciais para tomada de decisões.

Dias pediu exoneração depois que imagens divulgadas pela CNN o mostraram indicando a saída aos radicais no terceiro andar do prédio. Ele explicou que, seguindo o protocolo, eles seriam presos quando chegassem ao segundo andar.

Moraes também ordenou que o GSI levantasse o sigilo das filmagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As imagens foram entregues ao STF juntamente com uma investigação interna aberta para apurar a conduta dos funcionários.

Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, assumiu o comando completo do Gabinete de Segurança Institucional.

