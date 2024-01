PF pede quebra de sigilos bancário e fiscal de Janones

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal (PF) pediu nesta terça-feira (30) a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado André Janones (Avante-MG), acusado de envolvimento em um suposto esquema de "rachadinha" no gabinete dele.

De acordo com a CNN Brasil, o delegado Roberto Santos Costa assinou a representação e enviou o documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux.

continua após o anúncio

Segundo a PF, a análise vai permitir verificar se a variação de patrimônio é “divergente dos rendimentos legítimos, indicando o recebimento de valores não declarados e/ou a existência de patrimônio a descoberto”.

Em nota, o parlamentar havia negado a prática de "rachadinha". "Eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas, que ainda não eram meus assessores, que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática", afirmou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: