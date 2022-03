PGR abre inquérito para investigar interferência de pastores no MEC

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre as denúncias de "captura" da pasta por pastores evangélicos. A informação é do colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

>>> Ministro não nega áudio, mas diz que Bolsonaro não pediu favorecimento a pastores

Em gravação, o ministro da Educação admite priorizar prefeitos apresentados pelo "gabinete paralelo", formado pelos pastores. A dirigentes municipais dentro da pasta, Ribeiro afirma seguir ordem de Jair Bolsonaro.

Diversas representações chegaram à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a abertura de inquérito referente ao favorecimento dos pastores na liberação de verbas.

