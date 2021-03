PGR autoriza reembolso de plano de saúde a procuradores: impacto de até 10% nos rendimentos

Portaria do PGR, Augusto Aras, prevê ressarcimento dos gastos com contribuição e custeio do plano de saúde aos procuradores e promotores edit

Metrópoles - O Ministério Público da União (MPU) editou uma portaria que tem o potencial de aumentar em até 10% os rendimentos dos procuradores e promotores do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Militar (MPM) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O documento assinado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, abre possibilidade para que os órgãos integrantes do MPU reembolsem gastos que procuradores e promotores tiverem com a contribuição e o custeio mensais do plano de saúde Plan-Assiste.

Aquela cota mensal que os promotores e procuradores desembolsam para ter acesso ao plano de saúde agora vai retornar aos proventos deles, até o limite de 10% dos subsídios.

