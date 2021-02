PGR denuncia Eduardo Cunha e Arlindo Chinaglia por corrupção e esquema de propina com a Odebrecht

O relator do caso no STF é o ministro Edson Fachin. Caso o magistrado aceite a denúncia, Chinaglia e Cunha se tornam réus edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta quarta-feira (24) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) e o ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ) por envolvimento em esquema de propinas.

De acordo com a PGR, Chinaglia e Cunha teriam cobrado propina da Odebrecht em troca de apoio na Câmara dos Deputados na área de energia. Outros 15 também foram denunciados.

Chinaglia é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cunha, por sua vez, é acusado de corrupção passiva.

O relator da investigação é o ministro do STF Edson Fachin. Caso Fachin aceite a denúncia, Chinaglia e Cunha viram réus na Corte.

Os advogados de Cunha, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, rechaçam a acusação. “É no mínimo absurdo, totalmente inverossímil, que se acuse Eduardo Cunha de solicitar vantagem em benefício de adversário político, contra quem inclusive disputou a eleição para a presidência da Câmara”.

A Odebrecht diz que "a partir de 2016, quando iniciou uma sequência de acordos feitos no Brasil com o MPF, AGU, CGU e CADE, e, no exterior, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Banco Mundial, BID e instituições de mais seis países, todos os esclarecimentos sobre a sua atuação foram prestados pela antiga Odebrecht, que hoje se chama Novonor, empresa comprometida com os mais altos padrões éticos, técnicos, de governança e de eficiência”.

A defesa de Chinaglia não se manifestou.

