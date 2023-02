PGR denuncia mais 139 pessoas por envolvimento nos atos golpistas

Com as novas denúncias, aumentou para 835 o número de pessoas que serão julgadas pelo envolvimento nos atos terroristas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta terça-feira (14) mais 139 pessoas pela participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Com as novas denúncias, aumentou para 835 o número de pessoas que serão julgadas pelo envolvimento nos atos terroristas, apontou a CNN Brasil. Do total, 645 foram denunciadas pela participação nos atos em frente aos quartéis e 189 por invasão à sede dos Poderes em Brasília e um agente público por omissão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.