PGR pede ao Supremo retomada de processo sobre doações ao Instituto Lula

O ministro do STF Ricardo Lewandowski considerou que são nulas as supostas provas apresentadas a partir do acordo de leniência da Odebrecht edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de acabar com a análise de um processo na Justiça Federal de Brasília (DF) que apura supostas doações ilegais de R$ 4 milhões feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula. A informação sobre a iniciativa da PGR foi publicada nesta quinta-feira (23) por Veja.

O ministro do STF considerou que são nulas as provas apresentadas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, retiradas dos sistemas MyWebDay e Drousys, usados no "departamento de propinas" da empresa. Em decisões anteriores, Lewandowski lembrou que os arquivos foram transportados em sacolas de supermercado por procuradores da Lava Jato, "sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação".

A PGR quer que o juiz mantenha a ação penal em relação ao ex-ministro Antonio Palocci, a Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula, a delatores como Marcelo Odebrecht, Alexandrino Alencar e Hilberto Silva.

Se Lewandowski não mudar sua decisão, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, quer que o recurso seja submetido a julgamento colegiado no STF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.