Piloto de helicóptero que está em nome de policial do DF e caiu com droga é preso

Identificado como Alberto Ribeiro Pinto Júnior, 45 anos, homem é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro edit

Metrópoles - O piloto do helicóptero que carregava 300 kg de cocaína e caiu em Poconé (MT), na região do Pantanal, no último domingo (1º/8), foi preso pela Polícia Civil mato-grossense nessa quarta-feira (4/8). Identificado como Alberto Ribeiro Pinto Júnior, o homem é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

A aeronave está em nome de um policial civil do DF.

Alberto Ribeiro, que foi autuado por tráfico internacional de drogas, aparece em uma imagem com a farda dos bombeiros do Rio.

