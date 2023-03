Pimenta contesta Folha e nega ter omitido imóvel da Receita

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, rechaçou informação divulgada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (20), de que ele teria omitido declaração de uma casa em Brasília de sua declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral.

Em nota, Pimenta afirmou que o imóvel sempre foi declarado no imposto de renda de sua esposa, com quem é casado em comunhão de bens e que segue uma determinação da Receita Federal. "Nunca houve qualquer intenção de ocultar esse patrimônio, que foi adquirido com recursos oriundos da venda de um apartamento em Santa Maria (RS) por R$ 590 mil, empréstimos bancários devidamente declarados, e com todos os pagamentos feitos por transferências bancárias oficiais registradas. Essa é a verdade. E todos esses dados, que atestam a completa idoneidade da compra do imóvel, foram informados a Folha", afirmou o ministro da Secom.

"Todas as vezes em que fui candidato cumpri todas as regras impostas pelas instâncias partidárias e pela justiça eleitoral. Sempre informei aos órgãos de controle, Receita Federal e Tribunal de Contas da União todas as informações referentes ao meu patrimônio", acrescentou Paulo Pimenta.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

A edição online do Jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira (20), traz uma matéria envolvendo a casa onde resido, desde 2013, em Brasília.

Desde que compramos essa casa, ela foi sempre declarada à Receita Federal no imposto de renda da minha esposa, com quem sou casado em comunhão de bens. A normativa da Receita Federal estabelece que quando um cônjuge declara um imóvel, o outro não pode declarar.

Ou seja, nunca houve qualquer intenção de ocultar esse patrimônio, que foi adquirido com recursos oriundos da venda de um apartamento em Santa Maria (RS) por R$ 590 mil, empréstimos bancários devidamente declarados, e com todos os pagamentos feitos por transferências bancarias oficiais registradas. Essa é a verdade. E todos esses dados, que atestam a completa idoneidade da compra do imóvel, foram informados a Folha.

Todas as vezes em que fui candidato cumpri todas as regras impostas pelas instâncias partidárias e pela justiça eleitoral. Sempre informei aos órgãos de controle, Receita Federal e Tribunal de Contas da União todas as informações referentes ao meu patrimônio.

Tenho orgulho de ter mais de 30 anos de vida parlamentar transparente, e absolutamente sujeita a todas as regras de fiscalização da justiça e do serviço público. Assim continuará sendo.

Paulo Pimenta

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.