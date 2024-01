Pimenta: 'os golpistas foram derrotados. 8 de janeiro nunca mais!' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência Da República, Paulo Pimenta, reforçou nesta segunda-feira (8) que as punições contra os participantes das manifestações terroristas no ano passado em Brasília (DF) demonstram que os golpistas não conseguiram a ruptura institucional defendida pelos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

"Os golpistas atentaram contra a Constituição e foram derrotados. A democracia é inegociável, venceu e está ainda mais fortalecida para mostrar a força que tem. 8 de janeiro nunca mais!" escreveu o chefe da Secom na rede social X. >>> "Não há perdão para quem atenta contra a democracia", diz Lula

O Supremo Tribunal Federal tem pelo menos 1345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria para investigar bolsonaristas que marcharam sobre a Praça dos Três Poderes, na capital federal. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 1413. Ministros do STF condenaram 30 pessoas por participação nas mobilizações golpistas.

