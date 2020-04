Pimenta: STJ atropela regimento para prejudicar Lula

247 - O deputado federal petista Paulo Pimenta (PT-RS) criticou em seu Twitter nova ação do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu marcar na madrugada desta quarta-feira, 22, para o mesmo dia, apreciação de recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Para Pimenta, o ministro Félix Fischer “resolveu atropelar o Regimento do STJ para prejudicar Lula”.

O regimento foi quebrado por não haver tido comunicação à defesa do ex-presidente. “Um desrespeito acintoso”, reforça o deputado gaúcho. Ainda, a apreciação será feita por sistema virtual, que, como diz Pimenta, “ é uma aberração num caso tão complexo e delicado”, pois “não permite debate entre os ministros, que apenas depositam seus votos ao final da sessão, que será no dia 28”. Desta forma, o deputado disse que Fischer “se comporta como um ditadorzinho dos trópicos”.

O petista disse que a conduta do ministro é reprovável e “confirma a sua parcialidade no caso”, com “o objetivo nítido de prejudicar e perseguir Lula”. Veja.

Félix Fischer, pensa estar acima da lei:

1-Em plena pandemia de coronavírus, na calada da noite, aconteceu um absurdo no STJ. O ministro Félix Fischer, depois de longo tempo afastado por motivos de saúde, resolveu atropelar o Regimento do STJ para prejudicar Lula. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 22, 2020

2- Um recurso da defesa do ex - presidente Lula @LulaOficial, no caso do triplex do Guarujá, foi pautado por Fisher de madrugada para ser apreciado em sessão virtual que começa hoje. A defesa não foi comunicada, como determina o regimento do STJ. Um desrespeito acintoso. April 22, 2020

3- O sistema virtual é uma aberração num caso tão complexo e delicado. Não permite debate entre os ministros, que apenas depositam seus votos ao final da sessão, que será no dia 28. Felix Fisher se comporta como um ditadorzinho dos trópicos. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 22, 2020

4) A conduta do ministro do STJ é reprovável, pois confirma sua parcialidade no caso. Tem o objetivo nítido de prejudicar e perseguir Lula. Já tomou decisão monocrática contra o ex-presidente, a qual foi derrubada no ano passado, quando a 5º Turma do STJ se reuniu. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 22, 2020

5) Mais grave ainda é que o processo colocado às pressas por Fischer para ser julgado, pode ser totalmente anulado a partir de ação que está no STF sobre suspeição de Sérgio Moro como como juiz da ação. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 22, 2020

6- O relator da 5º Turma do STJ viola de uma vez só o direito de defesa e as regras da Corte, uma quebra no Estado Democrático de Direito. A defesa de Lula apresentou na manhã de hoje (22) um pedido para que o caso seja retirado da pauta ou anulado. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 22, 2020

