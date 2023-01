PL buscará doações para pagar o salário de Bolsonaro

O partido está com dinheiro bloqueado após ser multado pelo TSE por causa de ataques às urnas eletrônicas edit

247 - Aliados do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmaram que o partido deve recorrer a doações para pagar o salário de Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A legenda sem dinheiro porque recebeu uma multa de R$ 22,9 milhões determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro do ano passado. O motivo foram as acusações sem provas feitas pelo partido, de que as urnas eletrônicas não têm segurança contra fraudes.

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. E defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Durante o governo dele, apoiadores fizeram mobilizações favoráveis a um golpe no País.

