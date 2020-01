PL e DEM foram os partidos que mais apoiaram Bolsonaro no Senado em 2019

As outras três siglas que completam a lista das cinco que mais apoiaram o governo no Senado em 2019 foram PP, PSC e MDB. Confira os percentuais de votação das siglas conforme os interesses do governo edit

247 - O PL (99%), DEM (98%), PP (97%), PSC (97%) e MDB (95%) foram os partidos que mais apoiaram projetos de interesse do governo Jair Bolsonaro no Senado em 2019, de acordo com levantamento feito pelo Congresso em Foco. Senadores desses partidos aprovaram pautas como reforma da Previdência, cessão onerosa, que divide a receita dos leilões do pré-sal para estados e municípios, mudança no regime das empresas telefônicas e pacote anticrime.

O DEM comanda três ministérios na Esplanada de Bolsonaro - Casa Civil, Saúde e Agricultura e Pecuária. O MDB tem o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e os líderes do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (TO), e no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE).