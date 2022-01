PL encomenda pesquisa sobre sucessão presidencial e vê resultados desastrosos para Bolsonaro

Alerta vermelho foi aceso no próprio partido de Bolsonaro, aponta Lauro Jardim edit

Apoie o 247

ICL

247 – "A pedido de Valdemar Costa Neto, o PL encomendou uma pesquisa nacional para medir aprovação do governo Bolsonaro, imagem do presidente e intenção de votos. O resultado chegou nesta semana. E não foi nada bom. O alerta vermelho foi aceso", revela o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE