PM agride entregador de aplicativo e o ameaça com arma no DF

O motoboy afirma que usaria o celular para filmar a ação do agente, que reage com agressões. “Tira a moto daqui!”, grita o policial militar frente do condomínio Carpe Diem, em Taguatinga, no Distrito Federal. O entregador diz que o policial “não está de serviço” e que não poderia agir daquela forma. Vídeo edit