PM de Goiás intimida manifestantes por faixas contra Bolsonaro

247 - A Polícia Militar de Goiás intimou duas pessoas envolvidas em um protesto contra Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta sexta-feira (28) em Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. Manifestantes questionavam a alta do dólar e dos combustíveis, e por que Fabrício Queiroz e a mulher dele depositaram R$ 89 mil na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Os militares fizeram a abordagem em uma oficina onde estavam sendo confeccionadas faixas que seriam estendidas na cidade neste sábado (29), quando Bolsonaro visitou o município para a inauguração de uma usina fotovoltaica. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os policiais obrigaram o proprietário do estabelecimento a entrar na viatura e ir até a casa do pintor Salmeron de Oliveira, de 51, que havia confeccionado as faixas. O carro da PM ficou parado na porta da casa de Oliveira por mais de uma hora. "Os policiais ficaram na porta da minha casa com giroflex ligado, tentando intimidar", afirmou Oliveira.

Os PMs foram embora somente depois de pressionar Oliveira a ligar para o organizador do protesto, Andreazza Joseph Gomes, 37. “O tenente Alexandre me ligou e disse que eu estava cometendo crime contra a honra e afirmou que estava cumprindo ordens da Abin [Agência Brasileira de Inteligência] e da Polícia Federal”, disse Gomes.

De acordo com ele, a polícia pediu o seu endereço, mas desistiu de ir até o local.

