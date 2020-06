PM murcha pixuleco de Bolsonaro com motosserra pondo em risco a liberdade de expressão

Um boneco inflável de Bolsonaro foi murchado a mando de policiais militares no Distrito Federal enquanto apoiadores de Jair Bolsonaro protestam livremente com placas pregando pautas antidemocráticas, como o fechamento do STF e do Congresso Nacional. edit

247 - A liberdade de expressão foi gravemente violada nesta sexta-feira, 5, no Distrito Federal. Manifestantes foram obrigados a murchar um pixuleco de Bolsonaro, que seria usado em um protesto contra o desmatamento.

A reportagem da revista Fórum destaca que “foi o que aconteceu hoje em frente ao Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. Servidores do Ibama e membros do Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental (Asibama-DF) realizaram um protesto em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente e foram obrigados pela Polícia Militar a retirar um boneco inflável que representava Bolsonaro.”

A matéria ainda acrescenta que “o boneco é uma caricatura do presidente com uma motosserra suja de sangue. Segundo os organizadores da manifestação, tratava-se de um recado contra os retrocessos na agenda ambiental que podem ser observados no governo Bolsonaro, sobretudo com as ações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.