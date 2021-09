PM não consegue liberar Esplanada dos Ministérios ocupada por bolsonaristas

O governo do Distrito Federal mobilizou mais de 40 viaturas, entre elas, máquinas pesadas e caminhões dos bombeiros edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após mais de três horas de negociação, policiais militares e agentes do Detran, da Secretaria de Segurança Pública e de fiscalização do DF legal não conseguiram desobstruir na noite da quarta-feira, 8, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O local está bloqueado ao trânsito e ocupado por manifestantes bolsonaristas que invadiram a área para o ato de 7 de Setembro. A informação é do portal UOL.

O governo do Distrito Federal mobilizou mais de 40 viaturas, entre elas, máquinas pesadas e caminhões dos bombeiros.

Assim que o comboio da PM, Detran, SSP e DF Legal se aproximou, os apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, se sentaram enfileirados na pista e impediram a passagem. Eles não saíram mais do local.

PUBLICIDADE

"Temos que restabelecer a Esplanada", disse o coronel PMDF Jorge Eduardo Naime, responsável pela operação e negociações.

PUBLICIDADE