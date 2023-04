Pneu de avião da GOL estoura em decolagem e aeronave faz pouso de emergência em SP

Apoie o 247

247 - Um avião que saiu de Brasília com destino a Congonhas (SP) precisou fazer um pouso de emergência em Guarulhos (SP), na manhã deste Domingo de Páscoa. De acordo com o Metrópoles, a emergência teve início após um dos pneus da aeronave explodir após a decolagem no Aeroporto de Brasília.

O avião da Gol partiu da capital federal por volta das 10h50. Quando a aeronave pousou em Guarulhos, bombeiros aguardavam no pátio para avaliação dos passageiros e da tripulação.

Informações preliminares dão conta de que não houve feridos.

A GOL ainda não se manifestou sobre o caso.

