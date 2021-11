Polícia do Senado envia à PGR informações sobre suposto esquema de rachadinha de Alcolumbre

Polícia do Senado enviou o caso para PGR após surgirem novas informações sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador, Davi Alcolumbre edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Após ser denunciado um suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no final de outubro, a Polícia do Senado começou uma investigação e enviou as informações colhidas durante apuração preliminar à Procuradoria-Geral da República (PGR), de acordo com o UOL.

Segundo a mídia, em nota enviada ao ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia do Senado Federal diz que a Polícia Legislativa "intimou tanto as ex-servidoras entrevistadas pela reportagem quanto o servidor mencionado" e repassou o caso para a PGR quando surgiram informações que mencionavam "acusações contra autoridade com foro por prerrogativa de função".

Por conta das acusações, "a apuração preliminar foi imediatamente interrompida, canceladas todas as diligências e oitivas dos servidores e ex-servidores mencionados na reportagem [nenhuma testemunha foi ouvida], e o procedimento foi integralmente encaminhado à Procuradoria-Geral da República", diz o ofício.

PUBLICIDADE

Agora, a Polícia do Senado aguarda o retorno da PGR.

Entenda o caso

No fim de outubro, seis mulheres denunciaram o gabinete do senador de ter recebido R$ 2 milhões em um esquema de rachadinha, conforme noticiado.

A denúncia, feita pela revista Veja, relata que pessoas de confiança do parlamentar recolhiam parte do salário das seis assessoras, que ganhavam na época entre R$ 4 mil e R$ 14 mil reais. O esquema teria funcionado entre janeiro de 2016 e março deste ano.

PUBLICIDADE

​Moradoras de regiões periféricas do Distrito Federal, as seis mulheres não tinham ensino superior completo nem experiência para trabalhar no Legislativo.

O senador negou as acusações e afirmou que "tomaria as providências necessárias para que as autoridades competentes investiguem os fatos".

Alcolumbre foi presidente do Senado de fevereiro de 2019 a dezembro do ano passado. Atualmente, ele está à frente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais importantes da Casa.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE