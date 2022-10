Polícia fecha Esplanada dos Ministérios sob ameaça de ataques a órgãos públicos

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do DF fechou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta segunda-feira (31), após informações da inteligência apontarem a aproximação de caminhões, com risco de ataques a órgãos públicos. As informações são do jornalista Renato Souza.

AGORA: Polícia Militar do DF fecha Esplanada dos Ministérios, em Brasília, após informações da inteligência apontar a aproximação de caminhões, com risco de ataques a órgãos públicos. — Renato Souza (@reporterenato) October 31, 2022

Na manhã desta segunda, um dia após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, grupos de caminhoneiros bolsonaristas realizaram uma série de bloqueios em rodovias 11 estados do Brasil em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

