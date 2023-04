Polícia Federal colhe nesta quarta depoimento de militares sobre o 8 de janeiro

Entre os que serão ouvidos estão o general Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto, e o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava a Guarda Presidencial edit

247 - Cerca de 80 militares das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) serão ouvidos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (12) sobre os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Entre os militares que devem depor estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto no dia dos ataques, e o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o Batalhão da Guarda Presidencial.

Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que cabe à Corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos, e abriu investigação sobre a participação ou possível omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos, lembra o g1. A decisão foi tomada após um requerimento da Polícia Federal, que justificou o pedido de investigação alegando que policiais militares ouvidos na 5ª fase da Operação Lesa Pátria "indicaram possível participação/omissão dos militares do Exército Brasileiro, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial".

Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar convencido de que "muita gente" da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas foi "conivente" com os criminosos.

