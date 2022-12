Polícia investiga suspeita de bomba próxima ao STF em Brasília

Câmeras do anexo do STF flagraram um homem deixando em uma lixeira uma caixa em cujo interior suspeita-se que haja explosivos edit

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para investigar uma suspeita de bomba deixada em uma lixeira próxima ao anexo do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), informa a coluna Na Mira, do portal Metrópoles.

Câmeras do anexo do STF flagraram um homem deixando no local uma caixa em cujo interior suspeita-se que haja explosivos. O objeto foi colocado em uma lixeira pelo indivíduo, que entrou em um carro e deixou a região.

A coluna lembra que "o caso é o sétimo registrado no DF desde a última sexta (23/12) . Até o momento, em duas ocasiões foram confirmadas a presença de explosivos."

