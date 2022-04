Polícia ouve testemunhas sobre disparo acidental de Milton Ribeiro em aeroporto

Apoie o 247

ICL

247 - Duas pessoas foram ouvidas nesta segunda-feira pela Polícia Federal de Brasília, como testemunhas do disparo acidental da arma do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Uma funcionária da Gol que foi atingida pelos estilhaços da bala e um homem que trabalha no aeroporto prestaram depoimento.

O incidente ocorreu nesta segunda-feira, no Aeroporto de Brasília, por volta das 17h, quando Ribeiro estava no balcão da companhia aérea Latam despachando malas.

Segundo informações da jornalista Bela Megale, em O Globo, a mulher que teve ferimentos leves no braço disse à PF que ficou assustada com o ocorrido. A mulher - que não teve a identidade revelada - passou por um exame no Instituto Médico Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em depoimento à PF, o ex-ministro afirmou que, depois de abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador "dentro da própria pasta" —momento em que teria ocorrido o disparo. À corporação, Ribeiro disse que, por medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, ele teria tentado desmuniciá-la dentro da pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE